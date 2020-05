Dragon Ball Super: il finale rimedierà a un buco di trama?

Sin dai primi episodi di Dragon Ball Super, ambientato appena 6 mesi dopo la sconfitta di Majin Buu, qualcosa ha iniziato a destare un paio di sospetti, rafforzati successivamente nel corso della trasmissione. In particolare, in merito ad alcune incongruenze con il finale di Dragon Ball Z che potrebbero aprire nuovi risvolti.

Come sappiamo, infatti, il capolavoro di Toriyama termina con un time skip, e di conseguenza con un finale già scritto per DB Super. Tuttavia, le fortissime incongruenze con il sequel hanno aperto le porte a una serie di ipotesi in merito al futuro del franchise che sembra discostarsi pesantemente dal finale originale. A destare maggior preoccupazione è anche il rimprovero di Bulma nei riguardi di Goku, che lo richiama per non essersi fatto vedere per 5 anni.

Ci sono diverse linee di pensiero in merito a questa affermazione, ma le più comuni si dividono tra chi è convinto che sia una semplice esagerazione per enfatizzare l'assenza e tra chi, invece, teme sia proprio una scelta narrativa. Proprio su quest'ultimo punto, è doveroso riflettere in merito al futuro di Goku in Dragon Ball Super che potrebbe allontanarlo per diversi anni dalla Terra prima di raggiungere l'atteso finale, proprio per recuperare quell'arco cronologico magari in una saga interamente dedicata. E se così non fosse, allora non è nemmeno da escludere che Toyotaro abbia intenzione di modificare pesantemente il finale originale, magari costruendo un trampolino di lancio per futuri seguiti.

E voi, invece, come credete terminerà la serie una volta raggiunto il finale di Super? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.