Dragon Ball Super, la fonte dell'Ultra Istinto di Shaggy è stata rivelata in Multiversus

Un semplice meme in questi tempi strani può arrivare molto lontano e i fan di Shaggy sanno quanto possano essere potenti i social media. Dragon Ball Super ha aperto la strada a Shaggy Ultra Istinto e ora sappiamo anche le origini di questo potere.

Non si sa bene come ma il franchise di Scooby-Doo è fonte inesorabile di meme, soprattutto per quanto riguarda la potenza di Shaggy. Warner Bros. sta al gioco ed annuncia il nuovo piacchiaduro Multiversus che mette a confronto Arya Stark, Batman e Shaggy.

Il gioco funziona in modo simile a Super Smash Bros. di Nintendo, mettendo i combattenti di diversi universi l’uno contro l’altro in stile torneo di Dragon Ball. La Warner Bros. ha inserito molti personaggi delle sue serie all'interno del videogioco e l’amico di Scooby-Doo appare come personaggio giocabile nel pieno dei suoi incredibili poteri.

Nel primo trailer di gioco pubblicato oggi, Shaggy Ultra Istinto appare grazie ad un cameo e il sito web ufficiale del gioco rivela addirittura le origini di tale potere.

"L'ultima cosa che Shaggy ricorda prima di The Change era l'ennesima esplorazione di un'altra vecchia villa spettrale con il suo amico Scoob", si legge nella descrizione. "Ha trovato uno strano cristallo incandescente, e pensando che fosse una caramella di roccia, è andato a prenderne un po'. C'è stato un FLASH... e poi l'oscurità. Quando si è risvegliato, si è ritrovato in possesso di poteri incredibili".

Un'origine degna delle spiegazioni di Akira Toriyama per i power-up dei suoi personaggi.