Dragon Ball Super: la forma definitiva di Vegeta Ultra Ego secondo un fan

Gli ultimi sviluppi di Dragon Ball Super hanno spalancato le porte a Vegeta che è finalmente riuscito ad avvicinarsi all'eterno rivale. L'addestramento con Beerus, infatti, ha permesso al Principe dei Saiyan di migliorarsi ulteriormente e raggiungere così un nuovo potente e micidiale stadio.

Granolah si è rivelato essere un avversario più ostico del previsto e Vegeta ha dovuto sfoderare l'Ultra Ego per tentare di metterlo fuori dai giochi. Ad ogni modo, allo stato attuale delle cose il Principe non ha ancora appreso al meglio delle sue capacità tutte le potenzialità della tecnica divina, motivo per cui è lecito aspettarsi un'ulteriore power-up del protagonista durante il corso della saga come accaduto proprio con Goku e l'Ultra Istinto Perfetto contro di Molo.

A tal proposito, un fan, un certo TomGraphiste, ha provato ad immaginare la forma definitiva dell'Ultra Ego di Vegeta tramite un'illustrazione dedicata, la stessa che potete ammirare tra gli allegati in calce alla notizia. Il nostro eroe viene dunque immaginato con una muscolatura più tonica, con una capigliatura più lunga e simile al Super Saiyan di terzo livello e con la consueta aura dei colori tipici dell'hakai.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa illustrazione, vi piace? Diteci cosa ne pensate, come di consueto, con un commento qua sotto.