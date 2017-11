Dragon Ball Super: la 'forma finale' dell'Ultra Istinto è già stata svelata?

Secondo quanto riportato dal portale d’informazione, il sempre recettivo fandom diavrebbe elaborato una nuova e accurata teoria che svelerebbe con largo anticipo le caratteristiche "fisiche" dell' Ultra Istinto nella sua fantomatica forma finale.

Attenzione possibile Spoiler

Qualora non conosciate ancora questo nuovo stadio raggiunto da Goku, vi basti sapere che si tratta di un rarissimo power-up che permette a tutte le parti del proprio corpo di reagire autonomamente, senza che sia il cervello del guerriero a pianificare l’offesa e la difesa durante i combattimenti. Un potere che lo stesso Lord Beerus, a detta di Whis, non ha ancora padroneggiato.



Finora, il nostro Goku è ricorso solo in due occasioni al suddetto potere, e in entrambi in casi non l’ha “scatenato” di propria iniziativa: se il primo utilizzo risale addirittura allo scontro con Jiren, quando il Saiyan venne travolto dalla propria Genkidama, il secondo è stato invece provocato dalla smisurata energia sfoggiata dalla potente Kefla, la fusione fra Kale e Caulifla del Sesto Universo.



In ambedue le circostanze, l’eroe ha assunto uno sguardo minaccioso, caratterizzato da occhi del colore dell’argento e da una misteriosa e rovente aura blu, ma come sottolineato dallo stesso Whis, è riuscito ad applicare tale potere soltanto alla propria difesa. I suoi attacchi, invece, sono ancora troppo premeditati e non sortiscono l’effetto sperato.



Dopo questa sconcertante rivelazione, i fan di Dragon Ball Super sono andati a cercare il primo poster che appunto introdusse l’Ultra Istinto alla fanbase, una key visual della saga in corso che mostrava un Goku con occhi argentati e avvolto da un’aura rossa e blu. È stato proprio questa sua ultima caratteristica a convincere alcuni utenti Reddit che l’aura rossa corrisponda al secondo potere dell’Ultra Istinto non ancora padroneggiato da Goku: l’offesa.

Voi cosa ne pensate? È possibile che Toei Animation ci abbia svelato, già da diversi mesi, la forma finale che Goku e persino Vegeta assumeranno dopo aver padroneggiato il raro power-up?