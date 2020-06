Dragon Ball Super: la forma finale di Molo, la saga è agli sgoccioli?

La saga del Prigioniero della Pattuglia Galattica ha alzato notevolmente l'asticella, proponendo un antagonista particolarmente crudele e malvagio come non si vedeva da tempo. Gli ultimi capitoli di Dragon Ball Super, inoltre, hanno finalmente dato spazio a Vegeta che è riuscito ad apprendere alcune tecniche particolarmente interessanti.

Il capitolo interamente dedicato alla battaglia tra il Principe dei Saiyan e lo stregone ha rivelato piacevoli sorprese, su tutti il cambiamento di Vegeta nel corso della storia. Nonostante Molo abbia perso gran parte dei propri poteri a causa della fissione spirituale forzata, il malvagio villain caprino ha ancora un asso nella manica da giocare contro i Guerrieri Z.

Prossimo alla sconfitta, infatti, Molo è fuggito verso l'astronave per assorbire l'androide 73. Lo stregone non ha prestato a quest'ultimo solo una porzione dei propri poteri ma anche una fonte di backup qualora gli accadesse qualcosa. Nel momento esatto in cui l'ex prigioniero galattico assorbe il cyborg il suo corpo fa fronte all'ennesima mutazione fisica. Ma non è solo l'aspetto a cambiare in quanto lo stesso Goku, subito dopo, non ha potuto fare a meno di notare come l'aura del nemico sia esponenzialmente cresciuta.

Che l'ultima trasformazione di Molo lasci presagire la fine imminente della saga? Diteci cosa ne pensate di questo improvviso colpo di scena, come sempre, con un commento qua sotto.