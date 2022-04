Dragon Ball Super, la nuova forma di Goku Super Saiyan God in una splendida fan art

I fan di Dragon Ball Super hanno sicuramente molto di cui discutere negli ultimi tempi. Dopo l'annuncio del rinvio del nuovo film Dragon Ball Super: Super Hero dovuto all'attacco hacker ai danni di TOEI Animation, non sono ancora state rilasciate dichiarazioni ufficiali in merito alla nuova data di rilascio del lungometraggio.

Nonostante per il film le novità tardino ad arrivare, il manga di Dragon Ball Super procede spedito con la Saga di Granolah il Sopravvissuto. Nell'anteprima di Dragon Ball Super 83 abbiamo potuto osservare gli spoiler di una battaglia davvero molto attesa dai fan, che raggiungerà il proprio picco nel nuovo capitolo scritto da Akira Toriyama e disegnato da Toyotaro.

Anche i fan di Dragon Ball Super si dilettano a disegnare i propri personaggi preferiti del franchise, e di tanto in tanto creano dei veri e propri capolavori. Attraverso Twitter, @Kooj_artz ha pubblicato una splendida illustrazione di Goku Super Saiyan God, reinterpretato prendendo ispirazione da Sun Wukong, uno dei personaggi più famosi della letteratura giapponese classica.

Sun Wukong è infatti il protagonista del romanzo cinese Il Viaggio in Occidente, e il nome di Goku deriva proprio da lui. Nella fan art di @Kooj_artz, il protagonista di Dragon Ball Super ha delle sembianze scimmiesche, oltre a un mantello e il classico bastone che lo accompagnava nelle sue avventure da bambino. L'illustrazione è realizzata in un colore rosso sbiadito, con alcuni dettagli in celeste chiaro.

Questa nuova forma del Super Saiyan God ricorda, per certi versi, il Super Saiyan 4 di Dragon Ball GT. Sareste curiosi di vederlo in azione nell'anime di Dragon Ball Super?