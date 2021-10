Dragon Ball Super, la forma perfetta del Principe dei Saiyan: Majin Vegeta Ultra Ego

Vegeta è uno dei personaggi più particolari della mitologia di Akira Toriyama, un antieroe che in Dragon Ball Super ha proseguito nel suo cammino di redenzione già intrapreso con l'ultima saga di "Z". La forma che più di tutte l'ha segnato è quella in cui ha ceduto ai controlli di Babidi per risvegliare il suo animo bellico.

La Saga del Sopravvissuto Granolah ha riportato in auge il suo personaggio dopo innumerevoli capitoli all'ombra dell'eterno rivale. La modalità Ultra Ego ha mostrato con forza tutto lo spirito da guerriero di Vegeta che sembra aver riguadagnato così quell'ardore che lo aveva reso un pericoloso Saiyan ai tempi del suo arrivo sulla Terra, il tutto condito da una trasformazione con enormi margini di miglioramento.

A tal proposito, un artista giapponese, un certo Forest_88_, ha provato a unire attraverso un'illustrazione Majin Vegeta all'Ultra Ego con il risultato finale che potete recuperare in calce alla notizia. La fan-art in questione è stata notevolmente apprezzata dalla community poiché favorisce diversi spunti di riflessione in merito alle capacità del Principe dei Saiyan nella sua forma più cruda e aggressiva insieme al power-up che, più di tutti, risveglia il suo straordinario talento.

