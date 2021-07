Dragon Ball Super: la nuova forma di Vegeta a colori grazie a un fan

Ci siamo, tra poche ore uscirà l'attesissimo capitolo 74 di Dragon Ball Super che mostrerà finalmente ai lettori la tanto agognata nuova trasformazione del Principe dei Saiyan. Già in rete sono spuntati diversi leak che hanno svelato in anticipo il nuovo e caratteristico design di Vegeta.

La trasformazione di Vegeta ha rotto il web, con l'hashtag entrato in tutte le tendenze e migliaia di condivisioni della clamorosa immagine trapelata in rete con largo anticipo. Dovremo tuttavia attendere ancora qualche ora per conoscere le dinamiche di questo potere che il nostro eroe ha appreso da Beerus, con l'appuntamento per il capitolo 74 atteso alle 17 in punto su Manga Plus.

A tal proposito, il noto artista DarkHans0 ha giù colto l'occasione per provare ad immaginare quali siano i colori di questo nuovo power-up che sembra riciclare una vecchia idea del Super Saiyan 3. Ad ogni modo, potete dare un'occhiata alla sua straordinaria rappresentazione grafica in calce alla notizia con un focus mirato su quelli che sembrano essere i colori del tanto speculato Super Saiyan Purple.

Secondo voi, invece, i colori immaginati dall'artista sono effettivamente realistici? Ma soprattutto, di cosa si tratta questa nuova trasformazione? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.