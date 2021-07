Dragon Ball Super: la nuova forma di Vegeta è strettamente legata a Beerus?

Elemento di maggiore spicco del nuovo capitolo di Dragon Ball Super, arrivato da pochissime ore su MangaPlus, è la nuova trasformazione esibita da Vegeta. In un primo momento, si pensava che fosse in qualche modo legata all'idea originale del Super Saiyan 3, ma alcuni utenti hanno invece suggerito che è strettamente correlata a Beerus.

Il capitolo 74 di Dragon Ball Super ha dato il via all'atteso combattimento tra Granolah e Vegeta, intervenuto in sostituzione di Goku. Dopo un primo scambio di colpi in cui stava per avere la peggio, nelle ultime vignette il Principe dei Saiyan ha mostrato i risultati degli allenamenti con il Dio della Distruzione.

Al termine dello scontro con Molo, insicuro su come eguagliare il suo eterno rivale, Vegeta ha raccolto l'eredità di Beerus, diventando un suo allievo. Il Saiyan, però, non ha solamente appreso l'Hakai, ma ha ottenuto una nuova, sorprendente trasformazione.

Come fatto notare da Goku, il Ki di Vegeta non è più lo stesso ed è in qualche modo simile a quello di Beerus. In base a ciò, si può intuire che questa è la prima volta che Vegeta raggiunge questa nuova forma.

A cementare la connessione tra la nuova forma di Vegeta e Beerus è il look esibito dal principe. Inizialmente, si pensava che l'aspetto di Vegeta fosse riconducibile al Super Saiyan 3 e alle sue origini, ma un utente ha suggerito un'ipotesi più concreta.

Vegeta ha perso le sue sopracciglia e ha un viso più snello e pungente, esattamente come Beerus. Nell'immagine in calce, che mette a confronto il viso dei due personaggi, è possibile notare quanto i due siano ora simili. Ma realmente Vegeta si sta trasformando in un "nuovo essere" simile al Dio della Distruzione del Settimo Universo? Ecco i tributi social per la nuova trasformazione di Dragon Ball Super.