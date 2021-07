Dragon Ball Super, quanto è forte ora Broly? Il confronto con Goku Ultra Istinto

Il livello di potenza di Goku è aumentato a dismisura dall'inizio di Dragon Ball, con quel ragazzino inesperto e mingherlino che è diventato uno dei guerrieri più forti dell'universo e del multiverso. In Dragon Ball Super: Broly ha trovato però un avversario quasi impossibile da affrontare da solo, il super saiyan leggendario Broly.

Nel film abbiamo visto come Goku e Vegeta, combattendo in solitaria, non siano riusciti a tenere testa a Broly. Soltanto con la fusione con danza Metamor in Gogeta trasformato in Super Saiyan Blue sono riusciti a tenere testa all'altro esponente della loro razza. Nel frattempo, Goku è migliorato negli ultimi capitoli di Dragon Ball Super, tanto da padroneggiare l'Ultra Istinto completo anche se è ancora nelle prime fasi del perfezionamento.

A questo punto ci sarebbe da chiedersi quanto è forte ora Broly e se Goku con l'Ultra Istinto potrebbe batterlo. Considerato ciò che ha mostrato di saper fare il super saiyan leggendario in Dragon Ball Super: Broly, è difficile che Goku in Ultra Istinto possa sconfiggerlo. La potenza della trasformazione divina non dovrebbe garantire al protagonista della serie la stessa forza di cui è in possesso Gogeta.

Il guerriero fuso infatti ha sia la forza di Goku che quella di Vegeta e quest'unione dovrebbe dare un potere molto maggiore di quello di altre trasformazioni, specie se poi accompagnato al Super Saiyan Blue che fa moltiplicare la potenza di base di un'enormità di volte. Di conseguenza Broly dovrebbe riuscire a tenere testa anche a Goku in Ultra Istinto, anche se naturalmente troverebbe più difficoltà nello sconfiggerlo rispetto alla versione base o Super Saiyan.

Naturalmente, Akira Toriyama non ha condiviso dati ufficiali sui nuovi livelli di forza di Dragon Ball Super quindi tutto ciò rimarrà una speculazione finché non verranno rivelate informazioni nel manga o in eventuali databook.