Dragon Ball Super, quanto è forte davvero il Gran Sacerdote? Ecco cosa sappiamo

Con il passare dei capitoli di Dragon Ball Super stiamo imparando a conoscere sempre più attentamente i vari livelli di potere che caratterizzano la sfera del divino. All'apice di essi vi è il misterioso Gran Sacerdote, la cui forza pare essere di gran lunga superiore a qualsiasi altro individuo.

Tentare di comprendere quanto sia davvero potente il Gran Sacerdote è estremamente difficile con gli attuali elementi, tuttavia il manga ha dato qualche indizio per trarre una riflessione. Il capitolo 68 di Dragon Ball Super ha chiarito che egli è colui che più di tutti sa usare meglio l'Ultra Istinto, ancor più di Whis a cui Goku non è riuscito nemmeno a mettere a segno un colpo.

Lo stesso Angelo del Settimo Universo chiarisce come il Gran Sacerdote sia probabilmente il combattente più forte in assoluto di tutti i multiversi. Di fatti, ogni Angelo è superiore al dio che assiste e, nel caso del Gran Sacerdote, egli dovrebbe essere persino superiore a Zeno. Nonostante la sua profonda indifferenza, è sufficiente uno sguardo per incutere paura e pietrificare persino un dio della distruzione potente come Beerus. Inoltre, sono bastate solo le dita per fermare contemporaneamente gli attacchi di Beerus e Quitela durante il combattimento tra gli dei della distruzione.

Le capacità del Gran Sacerdote sfiorano la sfera dell'assurdo in quanto è in grado di usare la più alta forma di divinazione, senza contare le sue capacità difensive fuori dall'ordinario e l'abilità di teletrasportare qualsiasi entità al suo cospetto senza muovere un battito di ciglia. Non sappiamo se Goku e il Gran Sacerdote avranno mai modo di sfidarsi, ma sarebbe di certo interessante vedere la forma suprema dell'Ultra Istinto sul campo di battaglia. Secondo voi, invece, quanto è davvero potente il misterioso Consigliere di Zeno? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, nello spazio dedicato ai commenti.