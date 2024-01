Dragon Ball Super, quanto forte è il Dio della Distruzione Lord Beerus?

Introdotto nel film animato Dragon Ball Z: La Battaglia degli Dei, Lord Beerus è diventato un personaggio ormai centrale nella storia di Goku e Vegeta. In Dragon Ball Super i suoi compiti di divinità della distruzione sono stati approfonditi, ma Toriyama e Toyotaro non hanno ancora mostrato il suo vero potenziale. Quindi, quanto è potente Beerus?

Nella situazione attuale della serie, in cui ha da poco debuttato Gohan Beast e l’ombra di Black Freezer si avvicina ai protagonisti ad ogni nuovo capitolo, Lord Beerus ricopre ancora una posizione elevata nella scala di potere che coinvolge tutti i personaggi. Ciò deriva non solo dalle sue straordinarie capacità sul campo di battaglia, ma dai limiti non ancora ben definiti, di un dio della distruzione.

Padroneggiando la tecnica dell’Hakai, Beerus è incaricato di mantenere un certo equilibrio nel suo universo, e questo lo rende una creatura pressoché unica se non si considera il concetto di multiverso e l’esistenza di altri dèi della distruzione. Tuttavia, ciò che lo rende un combattente speciale, è il fatto che raramente si è visto costretto ad usare l’Hakai per sconfiggere l’avversario di turno, o altre tecniche che gli abbiano richiesto grande sforzo o impegno.

Il ki divino gli permette di raggiungere una forza offensiva e una velocità straordinarie, eguagliabili solo dagli Angeli in base a quanto rivelato finora, e contribuisce a potenziare la sua abilità distruttiva. Per avere un’idea più chiara dei limiti dei poteri di Beerus basti pensare al fatto che riesce a disintegrare un pianeta senza il minimo sforzo. Tuttavia, è impossibile definire con certezza il potenziale di Lord Beerus, anche se nel capitolo 101 gli autori hanno inserito un dialogo piuttosto importante che ci aiuta a riconoscerlo ancora come superiore a Goku e Vegeta.

Beerus, infatti, dice espressamente che, quando uno dei due Saiyan avrà superato il suo livello di forza, allora lo eleggerà dio della distruzione del settimo universo, cedendogli la sua carica. In conclusione, ricordiamo che Toyotaro ha ammesso di volere il ritorno di Turles, e vi lasciamo al disegno di Dragon Ball firmato dall’artista di Undead Unluck.