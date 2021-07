Dragon Ball Super, quanto è forte Gohan al momento? I livelli di forza dopo Z

I protagonisti di Dragon Ball hanno continuato ad allenarsi e a migliorare per tutto il racconto, con Akira Toriyama che ha ritoccato sempre più verso l'alto i loro livelli di potenza. Tuttavia questi numeri sono diventati quasi tutti sconosciuti dalla saga di Cell in poi, con soltanto qualcosa che è trapelato nel tempo.

Abbiamo conosciuto i livelli di forza di Goku tra Dragon Ball e Dragon Ball Z, così come i livelli di forza di Vegeta durante la saga. Dei tre saiyan principali apparsi nella storia, rimane quindi Gohan. Il figlio di Goku è sempre stato uno dei personaggi più forti, ma a quanto ammonta il livello di forza di Gohan in Dragon Ball Super? Proviamo a effettuare una stima.

Durante la battaglia contro Majin Bu, Gohan aveva raggiunto una potenza di 9 milioni. Ancora adolescente, aumentò di circa 2 milioni rispetto alla saga di Cell. Negli anni trascorsi tra Dragon Ball Z e gli attuali eventi della saga di Granolah di Dragon Ball Super sono trascorsi svariati anni che sicuramente il ragazzo ha vissuto in pace con la sua famiglia. Tuttavia il suo corpo era ancora nel pieno dello sviluppo e potrebbe non aver raggiunto ancora tutta la sua maturità. Non sarebbe strano quindi per Gohan aver raggiunto un livello di forza di 11-12 milioni nel corso degli ultimi anni.

Una potenza che arriverebbe quindi a 550-600 milioni in forma di Super Saiyan e a 1,1-1,2 miliardi in Super Saiyan 2. E invece per Gohan in versione suprema? Quando Gohan scatena tutto il suo potenziale diventa anche più forte di Goku in Super Saiyan 3. Ciò vuol dire che il suo moltiplicatore di potenza è pari almeno a 450, almeno secondo i numeri a disposizione.

Gohan Supremo attualmente potrebbe avere quindi una potenza di circa 5 miliardi, un numero enorme ma che lo rende comunque non all'altezza delle sfide più importanti.