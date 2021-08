Dragon Ball Super, quanto è forte al momento Piccolo? Il livello del namecciano

I livelli di potenza di Dragon Ball sono sempre stati uno degli argomenti più discussi tra gli appassionati del mondo di Akira Toriyama. Con l'arrivo di Dragon Ball Z e degli scouter c'è stata la possibilità di capire la forza dei guerrieri con un valore abbastanza preciso, anche se poi questa caratteristica si è persa in Dragon Ball Super.

Grazie a interviste, databook e speciali conosciamo la forza anche di guerrieri minori come Bardak, ma in Dragon Ball Super la forza dei combattenti protagonisti può soltanto essere stimata. Il livello di potenza di Gohan, Goku e Vegeta è impreciso e lo stesso vale anche per un altro personaggio, Piccolo. Il namecciano è migliorato immensamente rispetto alle prime apparizioni in Dragon Ball e, seppur sia stato messo da parte, è ancora uno degli abitanti della Terra più forti. Qual è la forza di Piccolo in Dragon Ball Super? Ripercorriamo i suoi livelli di potenza per cercare di capirlo.

Durante l'arrivo di Radish, il livello di potenza di Piccolo oscillava tra i 322 (quando aveva i pesi) ai 1480 (durante l'utilizzo del Makankosappo);

Con l'allenamento, è arrivato a confrontarsi con Vegeta e Nappa a un livello di 3500;

Non si conosce il suo livello di forza preciso durante la Saga di Freezer ma con l'assimilazione di Nail, che aveva una forza di 42000, dovrebbe aver raggiunto un livello di circa 80000;

Grazie al videogioco Dragon Ball Z: Kakarot, che ha fornito nuovi dati, sappiamo che durante la saga di Cell il suo livello va dal milione iniziale ai 6 milioni finali.

Da questo punto in poi non esistono più dati per Piccolo che rimane quindi scoperto non solo in Dragon Ball Super ma anche nella saga di Majin Bu. In quest'ultima fase, è più forte di Goten e Trunks e dovrebbe quindi avere una potenza base di circa 7 o 8 milioni. Nell'anime di Dragon Ball Super riesce a sconfiggere facilmente Gohan in versione base, certificando una forza di almeno 10 milioni, ma sempre nell'anime, poco prima del Torneo del Potere, riesce a tenere testa a Gohan in Super Saiyan 2 ma non Gohan in versione perfetta. Ciò vuol dire che, sfruttando al massimo tutte le sue capacità, Piccolo dovrebbe essere in grado di sprigionare una forza di circa 1,2 miliardi.