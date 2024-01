Dragon Ball Super, quanto forte avrebbe potuto essere Cell Max?

L’ultimo film di Dragon Ball Super ha riportato una delle prime minacce affrontate da Goku: l’Armata del Fiocco Rosso. Magenta ha sfruttato l’intelligenza del Dr. Hedo, nipote del Dr. Gelo, per avere un’arma segreta: Cell Max. Per quanto minaccioso e potente, però, l’androide è stato sconfitto, ma quale livello di forza avrebbe potuto raggiungere?

Senza l’incredibile forza raggiunta da Gohan Beast e dal sostegno ricevuto da Piccolo Orange, è molto probabile, infatti, che Cell Max avrebbe continuato a seminare terrore e distruzione sulla Terra, donando al Fiocco Rosso di nuovo il ruolo che i leader speravano. Nel corso del film, però, Cell Max ha dato prova di essere sicuramente superiore a Piccolo Orange, ma nettamente inferiore a Gohan Beast, l’ultima grande forma raggiunta dal mezzo Saiyan. Sebbene, come confermato anche dagli eventi nella pellicola e dagli autori stessi, Cell Max fosse incompleto al momento della sua attivazione richiesta da Magenta.

Secondo molti appassionati Cell Max sarebbe una minaccia paragonabile a Jiren incontrato durante il Torneo del Potere, ma stando a quanto avvenuto in passato, se il nuovo androide fosse riuscito a raggiungere la forma perfetta, come fece la sua versione originale, è plausibile che nemmeno Gohan Beast sarebbe riuscito a fermarlo. In sostanza, Cell Max aveva un potenziale straordinario, che avrebbe potuto essere persino paragonato al Black Freezer che si prepara a tornare nel ruolo di antagonista nel prossimo grande arco narrativo del manga.

In conclusione, ecco chi è più forte tra Vegeta e Broly visti i recenti avvenimenti nel manga, e vi lasciamo alle ipotesi sul capitolo 102 di Dragon Ball Super. Voi cosa ne pensate? Credete che Cell Max avesse un grande potenziale e che sia stato sprecato nel film? Aspettiamo le vostre opinioni nei commenti.