Dragon Ball Super: quanto è forte Ub? Parliamo della reincarnazione di Bu

L'arco di Molo è stato lungo nel manga di Dragon Ball Super, ma alla fine i protagonisti sono riusciti a spuntarla come al solito. Per Goku e compagni però è stato necessario un aiuto imprevisto e soprattutto inaspettato, considerato come è stato costruito. L'intervento fondamentale è stato di Ub, il giovane che arrivò alla fine di Dragon Ball Z.

Grazie alla reincarnazione, Ub ha il Ki Divino e per questo è stato utile a Goku che stava lanciando il suo attacco contro Molo per distruggerlo. Considerato che manca ancora qualche anno al torneo Tenkaichi finale di Dragon Ball Z, abbiamo visto un Ub ancora giovanissimo, un bambino. In futuro diventerà sicuramente uno dei guerrieri più forti, magari superando anche Goku, ma quanto è forte al momento Ub in Dragon Ball Super?

Inevitabilmente il suo livello di forza è di gran lunga minore di quello dei Guerrieri Z. Oltra un fisico ancora da allenare, non è in grado di sfruttare appieno la sua energia spirituale. Già durante il Torneo Tenkaichi non fu in grado di sfruttare volontariamente la sua forza, mostrandosi però poi in grado di competere con Goku.

È difficile quindi che al momento Ub superi il milione di potenza, anche se il suo potenziale è vastissimo, capace di arrivare anche al miliardo e oltre una volta preparatosi adeguatamente.