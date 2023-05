Dragon Ball Super: è più forte il nuovo o il vecchio Broly?

Di cattivi, Akira Toriyama ne ha inventati tanti per il suo Dragon Ball, uno dei manga poi anime più famosi al mondo. La storia di Goku è stata costellata di nemici pericolosi, alcuni dei quali sono poi diventati alleati. I cattivi non sono però soltanto quelli dell'anime.

I film di Dragon Ball Z hanno proposto tanti nemici forti che sono entrati nell'immaginario di Dragon Ball nonostante la loro non canonicità. E tra questi c'è Broly, un personaggio unico dell'universo di Dragon Ball. È uno dei Saiyan più potenti mai esistiti e ha guadagnato un'enorme popolarità tra i fan della serie, tanto da apparire non in un solo film ma anche in tre, senza parlare di tutte le apparizioni in videogiochi e prodotti extra.

Broly è stato introdotto per la prima volta nel film "Dragon Ball Z: Il Super Saiyan della leggenda" del 1993 e successivamente è apparso in altri film, ma il vero cambio di passo è avvenuto nel 2018 quando ha fatto ufficialmente la sua comparsa nella serie Dragon Ball Super. Finalmente quindi uno dei personaggi più amati è diventato canonico grazie al film Dragon Ball Super: Broly, mentre negli ultimi mesi anche il manga ha portato il saiyan nella storia ufficiale. Tuttavia, questo Broly è diverso dal precedente.

Chi è più forte tra il Broly dei film e il Broly di Super? Il livello del Super Saiyan Leggendario dei primi film è paragonabile a quello di Goku Super Saiyan di terzo livello e di Gohan Supremo, essendo apparso ai tempi della saga di Majin Bu. Ovviamente il suo potenziale può salire di molto, tuttavia il Broly di Super parte da una base di partenza molto più elevata: capace di migliorarsi all'infinito grazie a un potere unico, riesce a rivaleggiare addirittura con Gogeta Super Saiyan Blue.

Di conseguenza, il Broly di Super è nettamente superiore alla controparte cinematografica degli anni '90. E il suo potenziale, come si sta vedendo negli ultimi capitoli di Dragon Ball Super, è ancora tutto da esplorare.