Dragon Ball Super: quanto è realmente forte Whis? i dati ufficiali finora

Identificare quanto siano potenti i personaggi di Dragon Ball Super sta diventando sempre più difficile, non soltanto a causa dell'assenza di dati ufficiali, ma anche per via di alcune incongruenze che si stanno verificando all'interno della narrazione. Akira Toriyama, in una precedente occasione, aveva tuttavia suggerito qualche elemento.

Con il capitolo 66 di Dragon Ball Super la differenza di potere tra Goku e Beerus sembra essersi chiarita un po', eppure è innegabile quella superficialità con la quale Toyotaro e Toriyama stanno trattando la gestione dei poteri. Dal primo film "La Battaglia degli Dei", sembrava evidente che Beerus non fosse poi così tanto superiore al Super Saiyan God, ma con il proseguo della storia il disavanzo tra i due si è allargato sempre di più e solo adesso pare abbia ripreso a stringersi.

Durante l'uscita del 17° film del franchise, Akira Toriyama, che venne personalmente coinvolto nella produzione della pellicola, ne approfittò per rispondere a qualche domanda. Una di esse domandava al sensei quanto effettivamente Beerus fosse più forte del Super Saiyan God in una scala da 1 a 10, mettendo in seguito i due a paragone con Whis. La risposta del maestro qui segue:

"Suppongo che se la forza di Beerus sia 10, allora il SSJ God dovrebbe essere circa 6. L'unica cosa è che i saiyan più combattono contro avversari potenti e più aumentano rapidamente il loro potenziale da combattimento. Di conseguenza, più combattono e più si riduce il gap tra di loro, al punto tale che non possiamo escludere che prima o poi l'ago della bilancia possa pendere dall'altro lato. Per essere ancor più chiari, Whis dovrebbe aggirarsi intorno a 15."

Stando alle sue parole, dunque, Whis è di gran lunga superiore a Beerus e a Goku che, ad oggi, potrebbe aggirarsi anche quest'ultimo intorno a 9 e 10 poco più. E voi, invece, cosa ne pensate delle sue parole? Diteci la vostra opinione a riguardo con un commento qua sotto.