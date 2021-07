Dragon Ball Super, quanto sono forti attualmente Goten e Trunks?

Durante la saga di Dragon Ball Z, Akira Toriyama ha introdotto gli scouter, degli oggetti che rivelavano il livello di potenza di un personaggio. È così che abbiamo iniziato a conoscere i livelli di potenza di Goku e degli altri personaggi del manga. Soltanto che questi non sono più stati rivelati da un certo punto in poi della storia.

In particolare abbiamo pochi dettagli della saga di Majin Bu e ciò significa che non conosciamo minimamente il livello di potenza di Goten e Trunks. I due giovani mezzi saiyan che hanno dato battaglia anche loro contro Majin Bu sono sicuramente potenti, ma quanto? Analizziamo i dati in nostro possesso per stimare quanto sono forti attualmente Goten e Trunks in Dragon Ball Super.

Partiamo dal dato relativo a Goku. Nella fase finale di Dragon Ball Z, nella forma normale raggiunge una potenza di circa 10 milioni che arriva fino a 4 miliardi per la forma in Super Saiyan 3 (che moltiplica di 400 volte la forza di base del guerriero saiyan). Con questa forma, riesce a tenere testa senza problemi a Majin Bu, ammettendo poi che avrebbe avuto la possibilità di batterlo. Ciò vuol dire che Majin Bu è inferiore, raggiungendo una forza tra i 3,5 e 4 miliardi. Considerato che Gotenks in forma Super Saiyan 3 ha messo davvero alle strette Bu nel loro scontro, anche lui deve essere nettamente superiore a quel valore. Nella forma base, Gotenks potrebbe avere un valore di circa 11 o 12 milioni di forza.

Considerato che la fusione con danza Metamor unisce e aumenta i poteri dei due guerrieri, alla fine di Dragon Ball Z Goten e Trunks potrebbero avere un livello di potenza di circa 3 o 4 milioni nella forma normale. Tenuto conto però che continuano a crescere e che in Dragon Ball Super hanno qualche anno in più, non sarebbe errato supporre una potenza in questo momento di cinque milioni per Goten e Trunks.

Voi cosa pensate del valore di Goten e Trunks? Pensate che sarà mai rivelato in futuro quanto sono forti? Abbiamo stimato anche valori di forza di Majin Vegeta.