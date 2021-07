Dragon Ball Super: quanto sono forti i Super Saiyan? E i SSJ God? Dati ufficiali e stime

Con l'arrivo di Dragon Ball Z, le trasformazioni nell'opera sono state all'ordine del giorno. Tra fusioni, metamorfosi e tanto altro, i personaggi si sono evoluti in più modi per poter aumentare il proprio livello di combattimento e affrontare quindi avversari sempre più forti. La trasformazione più iconica rimane però il Super Saiyan.

La razza saiyan ha dentro di sé questo potere inconcepibile e che fa aumentare a dismisura la forza del guerriero che riesce a controllarlo. Col passare del tempo, abbiamo visto in azione altri livelli di Super Saiyan, finendo alle versioni God mostrate in Dragon Ball Super. Ma quali sono i livelli di potenza delle trasformazioni in Super Saiyan? Andiamo alla scoperta dei dati ufficiali divulgati da Akira Toriyama nel Daizenshuu #7.

Il Super Saiyan di base aumenta di ben 50 volte la potenza base del guerriero .

. Il Super Saiyan di secondo livello la moltiplica per un fattore 100, quindi il doppio del primo Super Saiyan.

Infine il Super Saiyan di terzo livello aumenta addirittura di 400 volte la forza del guerriero, risultando quindi più forte di 4 volte del Super Saiyan 2.

Numeri che rendono Goku e gli altri saiyan dei guerrieri eccezionali e capaci di tenere testa a ogni nemico. Come si sono evoluti questi numeri però con Dragon Ball Super? Proviamo a fare una stima delle trasformazioni Super Saiyan God e Super Saiyan Blue.

Partiamo con la prima: contro Beerus, Goku non è riuscito a fare praticamente nulla anche in forma Super Saiyan 3, mentre in Super Saiyan God è riuscito a tenergli testa - anche se sicuramente il dio della distruzione non ha usato tutta la sua potenza. Ciò vuol dire che il God permette una moltiplicazione del potere di base superiore alle 400 volte, e non sarebbe impensabile un moltiplicatore 500.

Un Goku con una potenza di 10 milioni, come alla fine della battaglia con Majin Bu, in Super Saiyan God avrebbe quindi una potenza di 5 miliardi. Forza minore rispetto a quella del Super Saiyan Blue. Dato che si tratta di una "semplice" trasformazione in Super Saiyan, è possibile che in questa versione possa essere ottenuta una forza di 550 volte quella di base, ovvero la somma del moltiplicatore 50 del Super Saiyan e quella del moltiplicatore del God.

Ora non resta da capire quali sono i valori di potenza dell'Ultra Istinto e che cifre potrebbe raggiungere la potenza finale di Goku.