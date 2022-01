Dragon Ball Super: Freezer diventa un cubo di Rubik in questo folle merch

Uno degli antagonisti più amati della serie Z, ha fatto il suo sorprendente ritorno anche nel sequel di Toyotaro. Freezer sta infatti giocando un ruolo di primo piano anche in Dragon Ball Super, dove la sua resurrezione ha scosso il Pianeta Terra e minacciato i Guerrieri Z.

Nella saga a lui dedicata, nonostante la forma Golden, il tiranno spaziale è stato però nuovamente sconfitto e costretto all'ennesima onta. Nel Torneo del Potere, infatti, ha dovuto collaborare con gli odiatissimi Saiyan, ma solamente per poter tornare in vita. Nella pellicola anime Dragon Ball Super: Broly, poi, è diventato il sacco da pugni del Saiyan Leggendario. Ci sarà mai fine alle umiliazioni da lui subite? Osservando questo nuovo merch, oseremmo dire di no.

Come possiamo vedere dal tweet dell'utente @Shiny244, in una nota catena di negozi è in vendita un prodotto ufficiale che trasforma il tiranno spaziale nella sua forma finale in un cubo di Rubik. Risolvere l'intricato puzzle con Freezer, risulterà più irriverente che mai.

Nell'ultimo arco narrativo del manga, sebbene non abbia ancora fatto la sua comparsa, Freezer è al centro degli eventi. Difatti, è il bersaglio dell'ira funesta di Granolah, in cerca di vendetta per la scomparsa della sua razza d'appartenenza. Lo vedremo in azione anche nel prossimo film Super Hero? Al momento, non vi è alcun indizio su una sua ipotetica apparizione, ma con Freezer mai dire mai. Vi salutiamo lasciandovi alle polemiche sui rumor sul ritorno di Dragon Ball Super, e a un possibile utilizzo della 3DCG nella serie anime.