Dragon Ball Super: Freezer necessita di un nuovo stadio evolutivo?

L'ultima iterazione filmica di Dragon Ball Super ha reso canonico un personaggio tra i più amati del fandom, Broly. A tirare le fila del villain, all'interno del film, è stato un certo Freezer, a cui era venuta la brillante idea di sguinzagliare il poderoso saiyan per sconfiggere i suoi nemici per eccellenza, Goku e Vegeta.

Sfortunatamente per Freezer, il potere di Broly gli si è ritorno contro sin dai primi istanti sulla Terra, costringendo l'antagonista a defilarsi dallo scontro. Alla fine della pellicola i due personaggi hanno diviso le proprie strade: Broly è tornato sul pianeta in cui era cresciuto, mentre Freezer è fuggito insieme al suo esercito.

Durante il prosieguo del manga non abbiamo avuto più notizie su di loro, e il focus narrativo si è spostato su Moro, un antagonista completamente inedito. Ma una cosa è certa, Broly e Freezer si aggirano indisturbati per la galassia, e - nonostante al momento non costituiscano un pericolo - l'autore dovrà prima o poi tenerne conto.

Tuttavia, Broly è ora cosciente delle reali intenzioni di Freezer, che invece di procurarsi un alleato nella sua battaglia contro i saiyan è riuscito a farsi un ennesimo nemico. Nel corso del film abbiamo appurato l'evidente superiorità di Broly nei suoi confronti, e anche Goku e Vegeta - forti dei recenti power-up - rappresentano degli avversari ancora più ostici.

Alla luce di ciò, non è così improbabile pensare che Freezer possa ottenere una nuova forma, così da renderlo nuovamente una minaccia per i nostri protagonisti. Voi che ne pensate, in che modo l'autore di Dragon Ball Super - arrivati a questo punto - potrebbe rinnovare lo spietato antagonista?

Nel capitolo 59 di Dragon Ball Super, Goku e Moro si sono dati battaglia in uno scontro mozzafiato. Il capitolo ha fatto luce anche sulla sorte di Vegeta.