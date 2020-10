Dragon Ball Super: Freezer è senza scampo nella splendida figure di KRC Studio

Nonostante alcune criticità rintracciate nell'anime di Dragon Ball Super, soprattutto a livello narrativo, uno dei punti a favore della produzione TOEI Animation hanno riguardato la grande mole di combattimenti che hanno reso protagonisti più personaggi alle spalle dei soliti Goku e Vegeta.

Una delle difficoltà più grandi per il franchise è liberarsi di Freezer che, saltuariamente, torna al centro dell'arco narrativo. Tuttavia, la sua presenza è stata fondamentale al settimo universo per poter sconfiggere Jiren e vincere il pericoloso torneo organizzato da Zeno. L'imperatore del male si è infatti concesso a numerose battaglie, una delle quali che lo ha messo in estrema difficoltà.

Il potente Toppo, infatti, è asceso alla status di divinità in qualità di futuro dio della distruzione e, senza molte difficoltà, è riuscito a mettere con le spalle al muro persino Freezer, costretto a subire una lunga sequela di micidiali colpi. KRC Studio ha voluto omaggiare proprio questo momento in un modellino in scala, ovvero l'istante in cui il grande villain soccombe allo straordinario potere di Toppo. La statuetta in questione in scala 1/6, che potete ammirare in calce alla notizia, è disponibile in edizione limitata alla modica cifra di 337 euro a cui si aggiungono le eventuali spese di spedizione. La figure, inoltre, è dotata della presenza di un LED viola per l'aura dell'Hakai. La spedizione è infine prevista per gennaio 2021.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo modellino, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto, ma non prima di aver dato un'occhiata al famigerato figlio di Freezer.