Dragon Ball Super: Freezer torna nello stadio base nell'artwork dall'autore di To Love-Ru

Dal 1984, anno in cui debuttò sulle pagine di Weekly Shonen Jump, Dragon Ball non ha solamente ispirato milioni di appassionati, ma ha anche ispirato tutta la generazione futura di battle shonen. A omaggiare l'opera di Akira Toriyama, c'è anche un fan molto particolare, l'autore di To Love-Ru, Kentaro Yabuki.

Per mantenere fede a una sua precedente promessa, al raggiungimento dei 530.000 follower su Twitter, il mangaka ha realizzato uno sketch in cui ha reso tributo a uno dei personaggi più amati di Dragon Ball Z e Super, il tiranno spaziale Freezer.

Ma perché l'autore ha deciso di pubblicare questa illustrazione di Freezer proprio in concomitanza con i 530 mila follower, e non ad esempio al mezzo milione esatto? I fan più accaniti lo avranno già capito, ma 530 mila è il valore del Ki di Freezer nel suo stadio base. Dunque, Yabuki si è dimostrato un grande appassionato dell'opera di Akira Toriyama.

Yabuki, che dopo il successo di To Love-Ru è impegnato con la serializzazione di Ayakashi Triangle, di cui arriverà presto un adattamento anime, non è il solo mangaka ad aver celebrato l'avventura di Goku. In vista del 40esimo anniversario del franchise, infatti, Kishimoto, Oda, Kubo e tanti altri hanno preso parte al Dragon Ball Super Gallery Project, iniziativa in cui gli artisti illustrano le varie copertine del manga secondo i loro stili.

Vi salutiamo lasciandovi alle illustrazioni per celebrare la carriera di Kentaro Yabuki e a una fanart di Goku Super Saiyan God.