Dragon Ball Super: Freezer respira l'aria natalizia con questa esilarante decorazione

Uno degli antagonisti più apprezzati di Dragon Ball, e più in generale del mondo degli shonen, è stato trasformato in una divertentissima decorazione natalizia. Vediamo la nuova umiliazione a cui è stato sottoposto il rivale di Goku.

Nonostante sia stato sconfitto ormai numerose volte, a intervalli quasi regolari Freezer rispunta dal nulla per cercare di eliminare Goku, l'essere che lo ha umiliato. Ma il malvagio antagonista viene puntualmente rispedito all'inferno, dove gli tocca una punizione atroce: essere rinchiuso in un bozzolo.

Un fan di Dragon Ball Super ha trasformato questa punizione infernale in una decorazione di classe per l'albero di Natale. L'esilarante ornamento è stato realizzato dall'utente Reddit @jmerridew124, il quale ha iniettato un po' di gioia natalizia in Freezer.



Al posto di trascorrere il suo tempo all'inferno appeso a un bozzolo, il rivale di Goku vive il Natale assumendo la forma di decorazione festiva. L'ornamento, che vede Freezer dondolare su di un albero, è realizzata avvolgendo un action figure del personaggio in un bozzolo di argilla. Vi piacerebbe vedere l'antagonista oscillare sul vostro albero?