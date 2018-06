Dragon Ball Super: Freezer vs Toppo nell'artwork di un nuovo home video giapponese

Dragon Ball Super è terminato ormai da qualche mese, ma in Giappone continuano a uscire le ultime edizioni home video contenenti gli episodi conclusivi della serie anime. Una delle più recenti copertine ritrae un bellissimo artwork dedicato a Freezer e Toppo.

I due guerrieri, rispettivamente, degli Universi 7 e 11 si sono scontrati nella fase conclusiva del Torneo del Potere: purtroppo non è andata molto bene per il nostro Freezer, poiché il tiranno galattico è stato annientato dalla potenza schiacciante di Toppo, che ha rilasciato il suo vero potere attivando il suo Ki da dio della distruzione.

Toppo è infatti candidato a essere il prossimo Hakaishin dell'Universo 11 ed è in grado di utilizzare alcuni poteri in dotazione alle divinità come il micidiale Hakai. Quando sprigiona il suo vero potere, il Pride Trooper sgomina facilmente Freezer, umiliandolo davanti a tutta la platea. Toppo sarà poi sconfitto da Vegeta trasformato in Super Saiyan Blue Evolution, il quale riuscirà ad avere la meglio sul suo potente avversario in un impeto di orgoglio.

La cover dell'edizione home video nipponica di Dragon Ball Super che vi proponiamo in basso mostra Freezer mentre è intento a lanciare una sfera distruttiva contro Toppo. Il guerriero dell'Universo 11, dal canto suo, è rappresentato nelle sembianze che assume quando rilascia il suo vero potere.