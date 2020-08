Dragon Ball Super: la furia di Broly in un'esplosiva figure da oltre 700 euro

Il franchise di Dragon Ball ha imparato nel corso del tempo a reinterpretarsi saltuariamente, anche a costo di riportare in auge vecchie conoscenze all'interno della storia principale. L'ultima pellicola ispirata alla saga di Akira Toriyama ha infatti alterato la storia di Broly, lasciando spazio a un futuro del personaggio nella narrazione.

Il Super Saiyan Leggendario si è rivelato essere uno dei guerrieri più potenti dell'intero immaginario, al punto tale che alcune speculazioni, rafforzate dalle parole di Goku, hanno immaginato che Broly sia persino più forte di Beerus o di un dio della distruzione. Ad ogni modo, l'ultimo film ha manifestato le intenzioni di TOEI Animation di non escludere il personaggio dalla trama, aprendo le porte a fine pellicola a un presunto ritorno del mitico saiyan nel prossimo futuro.

Pertanto, in onore dello sviluppo di DBS: Broly, lo studio Original Intention ha deciso di dedicare al potente guerriero un'epica figure, la stessa che potete ammirare tra gli allegati in calce alla notizia. Il modellino in scala in questione, alto ben 68 cm, è caratterizzato dalla presenza del personaggio nelle sue differenti varianti, ovvero nel suo stadio normale e nella fase di Super Saiyan Leggendario. La splendida statuetta, tuttavia, sarà disponibile solo dall'ultimo quadrimestre del 2020 alla cifra di circa 740 euro, a cui si aggiungono le eventuali spese di spedizione.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo modellino, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.