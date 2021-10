Dragon Ball Super: la furia di Broly in questa figure da quasi 500 euro di God Like Studio

In attesa di Super Hero, lungometraggio che rivoluzionerà il franchise con una grafica 3DCG e un approccio slice of life, God Like Studio ha reso omaggio al protagonista indiscusso dell'ultima pellicola di Dragon Ball Super. Ecco l'immane potenza di Broly in questa statua da collezione.

Protagonista delle pellicole della serie Z Il Super Saiyan della leggenda, Sfida alla leggenda e L'irriducibile bio-combattente, Broly è finalmente divenuto canonico nel 2018, con il lancio nei cinema giapponesi di Dragon Ball Super: Broly. A differenza di quello non canonico degli anni Novanta, però, questa nuova versione è in realtà buona, e alla fine del film diventa un alleato dei Guerrieri Z.

Tra i personaggi più amati dal pubblico per via della sua follia e della sua potenza combattiva, in vista del suo ritorno in Super Hero, dove si allenerà in compagnia di Goku sul Pianeta di Beerus, Broly è stato omaggiato dal produttore di figure God Like Studio.

Questa magnifica statua da collezione verrà lanciata sul mercato nel secondo trimestre del 2022 al prezzo di 495 euro. Per assicurarvi di poterla portare a casa, però, è già possibile prenotarla con un anticipo di 150 euro.

Alta ben 46 centimetri in scala 1:6, la figure è arricchita da LED presenti nella sfera d'energia impugnata dal Super Saiyan della leggenda. E voi, cosa ne pensate di questo magnifico pezzo? Lo vorreste nella vostra collezione?

Vi lasciamo al possibile ruolo di Broly in Dragon Ball Super: Super Hero e al samurai della leggenda di Dragon Ball Super: Broly.