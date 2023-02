Dragon Ball Super: la furia di Goku e Bardack sulla cover del volume 20

Mentre il manga di Dragon Ball Super prosegue con una nuova saga, caratterizzata da toni molto più leggeri rispetto a quanto visto in passato, le ultime battute dell’arco di Granolah devono ancora uscire in formato tankobon. In attesa dell’uscita del ventesimo volume del manga, Shueisha ha rivelato la splendida illustrazione realizzata da Toytaro.

Nel post riportato in fondo alla pagina, condiviso da @kamisamaexp, si può vedere la significativa resa di uno dei momenti più rilevanti nella storia di Son Goku: la comprensione della vera essenza dell’essere un Saiyan attraverso l’ascolto dei dati presenti nello scouter di suo padre, Bardack. Sebbene il retcon sul personaggio di Bardack non sia stato ben recepito dalla community, ha avuto molto peso sia sulla narrazione di eventi passati, come lo sterminio dei Ceruleani e il passato di Granolah, sia per aver provocato in Goku una maggior comprensione delle proprie origini.

I due vengono rappresentati al centro dell’illustrazione, con abiti distrutti e pieni di ferite, determinati però a rispondere con ferocia e aggressività agli attacchi nemici, seguendo il loro sangue Saiyan. Sullo sfondo si trovano invece Vegeta in Ultra Ego, Granolah circondato da una potente aura, e il pericoloso Gas trasformato e ora più potente che mai. Cosa ne pensate della cover del volume 20 di Dragon Ball Super? Fatecelo sapere come di consueto lasciando un commento qui sotto.

Per concludere, ricordiamo che un fan ha realizzato un video animato dedicato a Goku Ultra Istinto contro Molo, e vi lasciamo ad un’analisi sulla potenza raggiunta da Son Gohan.