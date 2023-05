Dragon Ball Super: la furia del Super Saiyan Blue Kaioken nella figure di Deyin

Son Goku ha sempre cercato di portare il proprio corpo oltre il limite, e prima di raggiungere la trasformazione in Super Saiyan, la forma più potente era rappresentata dal kaioken, caratterizzato da un’aura scarlatta. In Dragon Ball Super il Kaioken è tornato unito al Super Saiyan Blue, ed eccolo in una nuova figure da collezione.

Apparso diverse volte nell’anime di Dragon Ball Super e anche nello spin-off promozionale Super Dragon Ball Heroes, e un’unica volta nel manga, specificamente nello scontro contro Jiren, il Super Saiyan Blue Kaioken ha colpito gli appassionati della serie sia per la vena nostalgica riportata con uno stile moderno, sia per quello che rappresenta: un incontro tra la storia di Dragon Ball Z e il nuovo percorso intrapreso in Super.

Per onorare questa forma molto particolare, quindi, gli artisti dello studio Deyin hanno realizzato e lanceranno sul mercato tra il 2023 e il 2024 la splendida figure che potete vedere nelle immagini riportate in calce. Disponibile in due versioni, rispettivamente alte 47 o 67 centimetri, e vendute a 330 e 470 euro, la figure presenta Goku su una base circolare dalla quale si genera la doppia aura blu e rossa. Inoltre, sarà possibile sostituire il busto di Goku passando da una versione parzialmente rovinata della tuta, all’ormai iconica maglietta blu, segno che il protagonista sta combattendo sul serio.

Fateci sapere cosa ne pensate con un commento qui sotto. Per finire, vi lasciamo alla decisione dei fan su quale sia l’anime migliore tra Dragon Ball e ONE PIECE, e vi lasciamo ad una statua dedicata all’esplosiva furia di Broly.