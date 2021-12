Dragon Ball Super: una nuova fusione Kale x Caulifla immaginata in uno sketch

Dragon Ball Super non solo ha introdotto i combattenti Z in un mondo di divinità, ma ha anche ampliato il franchise Shonen esplorando realtà alternative piene di avversari da far combattere a Goku, Vegeta e ai loro amici.

L'Universo Sei è stata la prima realtà introdotta per i combattenti dell'Universo Sette, dando alla serie le sue prime Super Saiyan femminili. A proposito di queste ultime, è emerso in rete uno sketch che mostra una nuova versione del personaggio fuso conosciuto come Kefla, nata dalle combattenti conosciute come Kale e Caulifla.Potete vedere lo sketch in calce alla notizia.

Quando Kale e Caulifla sono state introdotte durante il Torneo del Potere, sono state in grado di raggiungere alcuni livelli impressionanti di potenza padroneggiando il Super Saiyan in tempo record, grazie in parte al loro alleato Cabba che ha insegnato loro la trasformazione che aveva imparato da Vegeta.

Caulifla è addirittura arrivata alla trasformazione in Super Saiyan di 2° livello durante la sua lotta contro Goku e Kale si è rivelata essere la versione del suo universo di Broly. Anche se la fusione di Kefla era potente di per sé, alla fine non è stata in grado di sconfiggere Goku nell'anime o Gohan nelle pagine del manga.

L'artista ha condiviso sul suo profilo Twitter, Dis Sketch, una versione di Kefla che è stata creata eseguendo la danza Metamor, piuttosto che usando gli Orecchini Potara. Questa fusione può rimanere attiva solo per trenta minuti prima che i due partecipanti si stacchino l'uno dall'altro e non possano eseguire la fusione per un'altra ora.

Cosa ne pensate di questa nuova versione di Kefla che utilizza la danza della fusione Metamor? Pensate che vedremo Dragon Ball Super immergersi ancora una volta nelle realtà alternative introdotte in precedenza nella serie? Come invece immaginate possa essere la trasformazione più forte di tutte in Dragon Ball Super?

In ultimo vi lasciamo con questo cosplay a tema Dragon Ball Super di Caulifla. Sentitevi liberi di farcelo sapere nei commenti qui sotto. Vi ricordiamo che potete leggere i capitoli di Dragon Ball Super su Manga Plus.