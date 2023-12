Dragon Ball Super: quale futuro attende il manga dopo Super Hero?

Il manga di Dragon Ball Super si sta approssimando sempre di più all'epilogo di Super Hero, lasciando così all'ultimo arco narrativo ancora poco materiale da adattare. I lettori perciò si sono immediatamente interrogati sul destino dell'opera, consapevoli che da questo momento la storia dovrà intraprendere una parabola totalmente inedita.

Il capitolo 99 di Dragon Ball Super, uscito il 20 novembre, si è concluso infatti con l'acquisizione da parte di Gohan della “modalità Bestia”. Chi ha visto il film del 2022, di cui quest'ultimo arco narrativo reitera (quasi pedissequamente) la storia, sa bene che la conclusione della saga di Super Hero è ormai imminente. Una considerazione che apre ad una serie di riflessioni importanti, sia per quanto riguarda il materiale narrativo degli ultimi capitoli, sia in riferimento a quegli intrecci futuri che porteranno la prosecuzione del manga verso territori vergini, non ancora esplorati da lungometraggi né tanto meno da storie o racconti paralleli.

Come osservato nelle teorie del capitolo 100 di Dragon Ball Super, è lecito aspettarsi delle variazioni nel modo in cui si concluderà l'arco fumettistico di Super Hero. E lo possiamo dedurre dall'assenza nel film di qualsiasi riferimento o citazione ad un personaggio cardine dell'universo di Dragon Ball, che proprio alla luce delle ramificazioni alternative del manga, sembra (ri)assumere una centralità assoluta per lo sviluppo futuro della narrazione: stiamo parlando, naturalmente, di Freezer.

Se è pur vero che del villain non c'è traccia nell'ultimo arco narrativo del manga, per poter prefigurare gli intrecci del futuro bisogna considerare gli eventi che lo hanno preceduto. Prima che il manga ri-narrasse la storia del film del 2022 – quindi in conclusione dell'arco di Granolah – era stato proprio l'Imperatore Galattico a porre in essere la minaccia più rilevante per i Guerrieri Z, grazie alla fenomenale trasformazione in “Black Freezer”. Dopo essersi allenato per 10 giorni (equivalenti, come sappiamo, a 10 anni) nella Stanza dello Spirito e del Tempo, ecco che l'acquisizione della forma inedita ha permesso allo storico villain di ottenere un potere senza precedenti, tanto da consentirgli di battere in un solo colpo l'Ultra Istinto di Goku e l'Ultra Ego di Vegeta.

Ora non sappiamo con precisione quando rivedremo Black Freezer in Dragon Ball Super. Ma siamo sicuri che Toriyama e Toyotaro non potranno resistere alla tentazione di prefigurare una nuova battaglia con l'Imperatore più amato di sempre.