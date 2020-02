Dragon Ball Super: il futuro del franchise passa tra le mani di Toyotaro?

Il viaggio in Giappone di Geekdom, noto leaker nel campo dell'animazione che ha più volte rivelato in anteprima numerosi progetti in arrivo, gli ha permesso di conoscere alcuni interessanti "dietro le quinte" di Dragon Ball Super. Uno di questi dettagli, tuttavia, pare riguardare proprio il futuro del manga.

La stesura e la serializzazione del fumetto di Dragon Ball Super è stato, fino a poco tempo fa, il frutto della collaborazione tra Toyotaro e Akira Toriyama, con quest'ultimo che dettava al neo-disegnatore il soggetto della sceneggiatura. Con il tempo, soprattutto con la saga di Moro, la situazione ha iniziato lentamente a cambiare.

Secondo Geekdom, infatti, il loro rapporto di collaborazione sta cambiando faccia, con Toyotaro che sta acquisendo sempre più libertà e autonomia nella realizzazione del manga, con Toriyama invece sempre più relegato a un mero ruolo di supervisione che di ideatore del soggetto originale. Questa scelta, inoltre, trova conferma nella volontà di TOEI Animation e Shueisha di rendere il meno doloroso possibile il passaggio di consegne del franchise tra i due autori, in modo tale da poter continuare a lungo termine il progetto "Dragon Ball".

La serie, infatti, continua a portare alle casse di tutti i distributori ingenti somme di denaro grazie alla popolarità dell'opera, ed è lecito per i produttori iniziare a pensare al futuro del capolavoro di Toriyama senza il contributo del sensei stesso, pur facendo attenzione a non cadere nel flop di Dragon Ball GT. Per questo motivo il passaggio di consegne con Toyotaro sta avvenendo lentamente, in modo tale da poter garantire un radioso seguito a uno dei franchise più potenti nel mondo dell'intrattenimento.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa situazione? Vi aspettavate che Toyotaro, prima o poi, avrebbe sostituito Toriyama nella realizzazione di Dragon Ball? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.