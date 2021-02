Dragon Ball Super: Goku e Vegeta diventano divinità in questa fan art

Alle porte del nuovo arco narrativo del manga e visti gli incredibili poteri di cui dispongono Goku e Vegeta, la community di Dragon Ball Super continua a chiedersi quali orizzonti riusciranno a raggiungere i due Saiyan. A questa domanda, con un'illustrazione, ha risposto un'artista.

Al termine della Saga del Prigioniero della Pattuglia Galattica, sia Goku che Vegeta hanno perfezionato ulteriormente le proprie tecniche, imparandone di nuove e potenziandosi ulteriormente. Ormai i due protagonisti dell'opera di Toriyama e Toyotaro hanno superato qualsiasi soglia, raggiungendo potenzialità inimmaginabili in precedenza; nemmeno le divinità sembrano più un limite per loro.

Con l'avvento del nuovo arco narrativo, che vedrà il debutto del misterioso cacciatore di taglie spaziale Granolah, Goku sta perfezionando il suo Ultra Istinto con il contributo di Whis. Vegeta, rimasto indietro nonostante l'allenamento sul Pianeta Yardrat, si è invece rivolto a Lord Beerus per poter eguagliare il suo rivale. Il futuro dei due Saiyan parrebbe dunque essere chiaro: in futuro Goku diverrà un Angelo, mentre Vegeta un Dio della Distruzione.

Questo clamoroso scenario è stato ipotizzato da un'artista in una delle sue illustrazioni pubblicate su Twitter. La fan art, che trovate in calce all'articolo, vede Vegeta sostituire Beerus indossando i panni di Dio della Distruzione del Settimo Universo. Al fianco di un dio c'è però sempre un Angelo, e in questo caso alla destra del Principe dei Saiyan troviamo Goku con il suo Ultra Istinto Perfetto. Che ve ne pare di questa illustrazione? Vi piacerebbe se questa visione dovesse realizzarsi? Sorprendentemente, il prossimo Dio della Distruzione di Dragon Ball Super potrebbe essere Arale. Un trailer di Dragon Ball Super presenta gli Heeter.