Dragon Ball Super Gallery Project: la nuova cover disegnata da Yabuki, c'è C18

Le copertine di Dragon Ball sono rimaste impresse a tutti coloro che si sono avvicinati ai manga grazie all'epica storia di Akira Toriyama. Il mangaka, nel corso degli anni, ne ha disegnate non soltanto 42 per la storia originale, ma anche altre per le varie edizioni speciali, per databook e per altro materiale aggiuntivo.

I fan hanno spesso votato le migliori copertine di Dragon Ball mai disegnate da Akira Toriyama, ma cosa succederebbe se queste fossero riviste da altri autori, usando ovviamente un altro stile di disegno completamente diverso? È ciò che sta succedendo ormai da qualche anno grazie a un progetto messo su da Shueisha per festeggiare la sua storia più famosa e che l'ha portata nell'olimpo delle case editrici.

Il Dragon Ball Super Gallery Project è infatti ancora in corso: negli ultimi mesi ci sono state le copertine disegnate da Tadatoshi Fujimaki, da Kyosuke Usuta e da tanti altri mangaka. In queste ore però è stata rivelata la copertina numero 18, quindi con il diciottesimo mangaka che si è unito al progetto. Il mangaka, famoso per To-Love-Ru, Black Cat, Darling in the Franxx e adesso per Ayakashi Triangle ha deciso di partecipare all'omaggio per Akira Toriyama.

Yabuki ha ridisegnato la copertina di Dragon Ball 31, quando la serie era nel pieno della saga degli androidi. E infatti il cambio di stile vede proprio C16, C17 e C18 protagonisti con quest'altro tipo di disegno. I due gemelli C17 e C18 sono davanti mentre alle spalle c'è un'automobile con C16 appoggiato sopra. Manca però Cell, che invece c'era nel disegno originale, come si può vedere dal confronto disponibile in basso a destra nell'immagine in galleria.

Preferite la versione di Kentaro Yabuki o apprezzate di più il disegno creato da Akira Toriyama per Dragon Ball volume 31?