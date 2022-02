Dragon Ball Super Gallery Project: Kenta Shinohara firma la cover del Vol.7

Nel 2024, Dragon Ball festeggerà il suo 40esimo anniversario. In vista di quell'importante traguardo, per celebrare l'opera ogni mese un mangaka diverso è stato invitato a illustrare una delle 42 copertine dell'opera di Akira Toriyama. Il settimo appuntamento con Dragon Ball Super Gallery Project è firmato da Kenta Shinohara.

Per commemorare i prossimi 40 anni di Dragon Ball, Shueisha ha invitato i suoi mangaka a ridisegnare a modo loro le cover dei tankobon dell'opera. Dopo aver visto la reinterpretazione della cover di Dragon Ball 36 da parte di Koyoharu Gotoge, questa volta è il turno dell'autore di Sket Dance.

Il tankobon scelto da Shinohara è il nono, la cui copertina mostra il piccolo Goku, armato di lancia, e la giovane Bulma cavalcare una specie di dinosauro corazzato. A differenza dell'artwork originale, l'autore ha illustrato Goku rivolto frontalmente verso i lettori, e Bulma abbracciata a lui, piuttosto che alla coda dell'animale. Il tratto del mangaka è inconfodibile, e differisce totalmente rispetto a quello del sensei Toriyama.

Dopo aver lavorato come assistente per Hieaki Sorachi (Gintama), Kenta Shinohara è divenuto un autore di successo nel 2007 con Sket Dance. In seguito, ha firmato anche Astra - Lost in Space e il recente Witch Watch. Vi ricordiamo che il Gallery Project ha avuto inizio nel luglio del 2021, con Kishimoto che ha ridisegnato la cover di Dragon Ball Vol. 11. Quale autore vorreste vedere all'opera prossimamente?