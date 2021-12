Dragon Ball Super: Gas VS Granolah, quale sarà la prossima mossa del cereleano?

Dragon Ball Super è arrivato in una fase delicata, il momento clou della saga del sopravvissuto cereleano. Akira Toriyama e Toyotaro hanno presentato un nuovo personaggio, Granolah, un guerriero incastrato nella vendetta e che ha sacrificato molto per poterla raggiungere. Quei presupposti sembrano quasi cancellati dagli ultimi avvenimenti.

Prima la verità di Monaito e poi il desiderio degli Heeter hanno radicalmente cambiato le convinzioni di Granolah che sembra aver - almeno temporaneamente - abbandonato il sogno di vendicarsi dei saiyan uccidendo Goku e Vegeta, che invece gli hanno dato una mano per il suo nuovo scontro. E proprio su questo scontro si è concentrato Dragon Ball Super 79, che si è concluso con un cliffhanger.

Nonostante la potenza di Gas sia superiore, visto che il suo desiderio è stato posteriore a quello di Granolah, quest'ultimo ha avuto più tempo per affinare i suoi nuovi poteri anche grazie ad avversari come Goku e Vegeta. E proprio questi ultimi due notano il dislivello nell'utilizzo delle tecniche, che confermano la fiducia di Granolah in se stesso. Basterà questo per sconfiggere Gas?

Dragon Ball Super 80 offrirà un altro capitolo ricco d'azione con i due contendenti al centro della scena il prossimo mese.