Dragon Ball Super: la nuova generazione di saiyan si farà portavoce del futuro del manga?

Se c'è un elemento che l'ultimo arco di Dragon Ball Super ha stabilito, introducendo nel racconto delle traiettorie alternative, quello lo individuiamo nello smarcamento improvviso del manga dal gokucentrismo: un fattore, questo, già di per sé singolare, ma che potrebbe alludere ad una rinnovata centralità acquisita dalla nuova generazione di saiyan.

E proprio il capitolo 103 di Dragon Ball Super sembra aver suggerito in merito un risvolto drastico, quasi a sottendere la possibilità che il destino futuro del manga – e quindi la necessità dei personaggi di caricarsi del compito di assicurare l'incolumità degli abitanti della Terra – sia riconducibile sì a Goku e Vegeta, ma anche al campionario più esteso dei saiyan. Del resto, il lungo scontro padre-figlio che ha occupato una porzione consistente del numero su cui si è conclusa la saga di Super Hero, è culminato, di fatto, con un non-esito. E i motivi dietro questa scelta derivano – forse - dalla necessità dei due autori di suggellare da un lato un ricongiungimento (simbolico, emotivo e anche fisico) tra il protagonista dell'opera e colui che è destinato a farsi carico della sua eredità; e dall'altro di legare, una volta per tutte, i destini del manga ad ambedue i guerrieri, ormai “responsabili” delle traiettorie future della narrazione, e quindi dell'incolumità dei terrestri e dei loro stessi familiari.

Da questa prospettiva, l'assenza di un esito certo nel confronto tra i due guerrieri non è da ricondurre all'impossibilità, da parte dei mangaka, di stabilire chi sia l'esponente apicale della razza saiyan né tanto meno se Gohan abbia finalmente raggiunto – e possibilmente superato – il potenziale del padre: per nulla. Ciò che Toyotaro e Toriyama hanno cercato di suggerire attraverso un confronto tanto esteso quanto parzialmente “inconcludente” è da individuare nei simbolismi che tale battaglia ha di per sé sotteso sia per quanto riguarda lo stato presente della relazione padre-figlio, sia per quel che concerne gli sviluppi futuri verso cui si dirigerà l'opera, una volta terminata la (lunga?) pausa.

Se ci pensiamo, è stato lo stesso Goku ad interrompere anzitempo la battaglia con il suo primogenito, proprio perché l'obiettivo che lo ha portato ad affrontare in prima battuta il figlio non era quello di dimostrare quanta strada Gohan dovesse ancora fare per raggiungere il livello paterno: ma è riconducibile alla necessità del protagonista di vedere nel figlio la figura a cui affidare tanto le sorti del mondo, quanto lo stesso sistema di valori che lo ha sempre contraddistinto. E non è un caso che al termine dello scontro il protagonista abbia sollecitato Broly ad affrontare Gohan, proprio perché attraverso il confronto con il figlio, Goku ha preso coscienza di una verità assoluta: ovvero che l'allievo di Piccolo è finalmente pronto ad indicare la via alle future generazioni di saiyan, anche a quelli più “grezzi” come il figlio di Paragas.

Se, allora, Gohan può configurarsi in Dragon Ball Super come il catalizzatore delle evoluzioni future di Broly, ecco che il primogenito di Paragas, una volta sublimata la via indicatagli dal figlio di Goku, potrà finalmente ritagliarsi uno spazio unico nel panorama dei saiyan, fino ad esercitare - chissà – un ruolo nevralgico nel futuro prossimo dell'opera. Un destino, questo, che potrebbe essere condiviso sia da Goten e Trunks – presenti entrambi sul pianeta di Beerus durante gli scontri dello scorso capitolo – sia dalla piccola Pan. E non è un caso che proprio una delle vignette finali del numero 103 sia stata dedicata alla costituzione della complicità emotiva tra la figlia di Gohan e lo stesso Goku: quasi a mettere in moto, una volta per tutte, quel percorso eroico a cui la giovane guerriera dovrà necessariamente tendere nel prosieguo della storia.

