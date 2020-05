Dragon Ball Super: un geniale cosplayer dà vita a Goku Ultra Istinto

Ci risiamo, quella vecchia volpe di @Lowcostcosplayth ha colpito ancora. L'ultima creazione a basso budget del geniale cosplayer è niente meno che una delle trasformazioni più iconiche di Dragon Ball Super, la forma divina della Quintessenza dell'Istinto, conosciuta anche come Ultra Istinto, esibita da Goku durante il Torneo del Potere.

Le emozioni provate da molti appassionati alla vista di questa trasformazione ha ricordato per certi versi quella simbolo del brand, quel Super Saiyan della leggenda che si trasformava con rabbia sul pianeta Namek durante lo scontro con Freezer. In molti rimasero delusi di dover attendere decine e decine di puntate in Dragon Ball Super nella speranza che Goku riuscisse ad usare quel potere, ma quando finalmente esplose in tutta la sua potenza i dubbi vennero immediatamente dissipati. I capelli d'argento del Saiyan e l'aura divina che lo avvolgeva divennero in poco tempo la nuova trasformazione preferita dai fan.

@Lowcostcosplayth dopo aver già dato prova delle sue abilità con altri incredibili cosplay come un Inuyasha low cost o, sempre per rimanere in tema Dragon Ball, una perfetta riproduzione a basso budget di Goku Super Saiyan Blue, torna ad interpretare il protagonista delle avventure del mondo creato da Akira Toriyama. Grazie ad una corretta illuminazione e alla schiuma di uno shampoo ecco che il Ki divino è pronto a travolgere i nemici.

Cosa ne pensate di questo esilarante cosplay?