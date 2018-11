Dragon Ball Super: un gigantesco Goku SSJ Blu sorvola New York!

Sembra che anche Son Goku di Dragon Ball Super sia pronto a festeggiare il Ringraziamento americano. Tra le strade di New York, nel giorno della parata per la celebre ricorrenza, si è stagliato un gigantesco Kakaroth in versione Super Saiyan Blue. Ammiriamo il video!

L'enorme palloncino dedicato a Goku era alto circa 56 piedi e ha sorvolato le strade della Grande Mela ammaliando i cittadini. A quanto pare, però, il protagonista di Dragon Ball Super non è il solo personaggio degli anime ad aver popolato il giorno del Ringraziamento americano.

Grazie ai video trapelati in Rete, infatti, possiamo scorgere altre iconiche figure provenienti da franchise che, dal Giappone, hanno spopolato facilmente anche negli Stati Uniti: su tutti, anche Pikachu è stato della partita, accompagnandosi finanche agli iconici Power Rangers.

Ricordiamo che gli USA saranno uno dei primi Paesi ad accogliere Dragon Ball Super: Broly nelle sale cinematografiche dopo la release in patria il 14 dicembre: l'uscita della pellicola in versione americana, infatti, è fissata per il 16 gennaio 2018. A seguire, il lungometraggio sarà diffuso in quasi tutto il mondo, anche se purtroppo non abbiamo ancora novità sull'edizione italiana - se non qualche flebile rumor.

Cosa ve ne pare di questo immenso Son Goku Super Saiyan Blue che sorvola New York City?