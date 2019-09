Dragon Ball Super: Giochi Preziosi presenta la nuova linea di prodotti scolastici - Aggiornata

Anche quest'anno l'estate sta per finire ed è ora di tornare sui banchi di scuola, e Giochi Preziosi non manca di ricordarcelo grazie alla nuova linea di prodotti scolastici a tema Dragon Ball Super. A caratterizzare gli articoli dell'anno 2019/2010 sarà Goku Ultra Istinto.

La nuova linea scolastica realizzata dalla divisone Preziosi Scuola prevede i seguenti prodotti:

Trolley

Zaino scuola elementare – media. Spallacci regolabili, schienale imbottito, apertura principale con zip e tasca esterna aggiuntiva. Include una maniglia telescopica in alluminio (a scomparsa) e ruote con meccanismo stairs no stop che renderà più semplice salire e scendere le scale. Dimensioni: 48 x 35 x 23 cm.

Zaino Estendibile

Zaino scuola elementare – media. Comfort back, spallacci imbottiti e regolabili. Impugnatura a manico, fibbia a scatto, doppio scompartimento estensibile, tasca interna a parete e due tasche esterne con apertura a zip. Dimensioni: nd.

Astuccio Triplo

Astuccio Triplo Astuccio triplo a tre scomparti richiudibile con tre zip. Contiene: 18 matite colorate, 18 pennarelli, 1 penna a sfera blu, 1 penna a sfera rossa, 1 matita, 1 gomma, 1 righello, 1 temperino, 1 paio di forbici, 1 normografo. Dimensioni: 19,5 x 6,5 x 13 cm.

Bustina Ovale

Bustina ovale porta penne, matite e piccoli oggetti. Richiudibile con una sola zip, comprende diversi scomparti interni, realizzati in modo da riporre ordinatamente tutti i propri accessori. Dimensioni: 21 x 9 x 6 cm.

Diario

I diari coprono l’anno scolastico 2019 – 2020 e sono composti da 320 pagine non datate. La copertina rigida viene prodotta in due modelli grafici. Al fianco delle pagine dedicate allo “spazio agenda”, i diari offrono ricchi contenuti divisi tra giochi, curiosità e illustrazioni ispirate alla storia e ai personaggi di Dragon Ball. Le pagine interne sono uguali per ogni modello. Dimensioni: 21 cm x 14,8 cm x 2 cm.

Oltre ai prodotti citati, verranno commercializzati anche una serie di articoli minori a sfondo Dragon Ball Super, come quaderni, penne, gomme, e matite, che potrete trovare facilmente nella vostra cartoleria di fiducia o su Amazon. Nella maggior parte di questi articoli campeggiano Goku e Jiren, ma non è detto che non possiate trovarne degli altri con delle personalizzazioni diverse.

