Dragon Ball Super: una giovane artista dedica una fan art ai veri eroi dell'Universo 7

Sono passati quasi due anni dalla conclusione di Dragon Ball Super, l'ultima serie televisiva tratta dal manga di Akira Toriyama. Il tempo tuttavia non ha cancellato la passione di alcuni fan, che ancora oggi dedicano giornate intere alla creazione di meravigliosi omaggi dedicati ai protagonisti dell'anime.

Tra questi si annovera la giovane artista Sayuri Watanabe, che con una bellissima fan art ha da poco conquistato il titolo di post più upvotato della settimana nel subreddit r/dbz. Come avrete intuito dall'immagine di copertina l'artwork è dedicato a Freezer e C-17, i compagni di Goku che resero possibile la vittoria del Torneo del Potere assistendo l'eroe nello scontro finale con Jiren.

Freezer del resto si è rivelato uno dei membri più prolifici dell'Universo 7, visto che a conti fatti ha realizzato ben 12 eliminazioni durante la competizione. Se non fosse stato per l'idea del protagonista di accoglierlo nel team inoltre, i Guerrieri Z non avrebbero mai vinto il torneo, visto che fu proprio l'Imperatore dell'Universo a salvare Goku poco prima che venisse registrata la sua eliminazione.

C-17, la creazione del Dr. Gero, ha invece vinto il Torneo del Potere, piazzandosi al primo posto e dimostrandosi ancora una volta uno dei migliori guerrieri del Pianeta Terra.

E voi cosa ne dite? Vi piace il disegno? E chi credete che sia stato il miglior guerriero dell'Universo 7? Fateci sapere cosa ne pensate lasciando un commento nel riquadro sottostante! Se non siete ancora sazi di Dragon Ball invece, vi ricordiamo che sono state recentemente rivelate nuove informazioni sull'ipotetica stagione 2 di Dragon Ball Super.