Dragon Ball Super: gli Androidi in azione nel promo dell'episodio 117

Da poche ore è disponibile il promo dell'episodio 117 di, che sarà in onda domenica 26 novembre prossimo su Fuji TV, in Giappone. Il trailer, come sempre, è stato trasmesso dopo l'episodio 116 di oggi, 19 novembre, ma noi vi forniamo il video con la breve preview.

L'episodio 117 si intitolerà "Resa dei conti dell'amore! Gli Androidi contro l'Universo 2!" e vedrà gli Androidi 17 e 18 fronteggiare Ribrianne, che aveva inizialmente preso di mira il nostro Goku. Ecco, di seguito, l'ultima sinossi ufficiale della prossima puntata di Dragon Ball Super:

La coppia di androidi salva Goku dal pericolo! Ribrianne prende di mira il guerriero, spossato dopo un’intensa battaglia! Ma è in quel momento che intervengono C-17 e C-18! C-18 prende il posto di Goku e sfida Ribrianne in un duello uno-contro-uno, mentre C-17 si batte con Rozie. Riusciranno i due fratelli a prevalere contro le guerriere più potenti del Secondo Universo?!

Questa settimana: Vegeta imiterà Goku e diverrà Ultra?! Allo scopo di ricorrere all’Ultra Istinto, Vegeta imita Goku e cerca di agire inconsciamente! Tuttavia fallisce nell’impresa e subisce l’attacco di Katopesla!

La sinossi ci ricorda inoltre che, molto presto, potremmo rivedere il buon Vegeta sotto le luci della ribalta.