Dragon Ball Super: gli episodi inediti su Italia 1 sono in fase di doppiaggio!

I fan italiani chiamano a gran voce gli episodi inediti di Dragon Ball Super, che debutteranno in futuro su Italia 1. Noi, in queste ore, abbiamo intervistato in esclusiva Gianluca Iacono, doppiatore italiano di Vegeta, che ci ha confermato che le nuove puntate sono attualmente in fase di doppiaggio.

Com'è già avvenuto in occasione della notizia sul fatto che il cast dello studio Merak ha doppiato il trailer italiano di Dragon Ball Super: Broly - informazione pervenutaci in esclusiva proprio da Iacono - il doppiatore di Vegeta ci ha confermato anche che attualmente stanno doppiando anche le puntate inedite della serie televisiva, che corrispondono al Torneo della Potenza.

Purtroppo, al momento, non c'è una data di uscita di questi episodi su Italia 1, tuttavia il fatto che i lavori di doppiaggio sono attualmente in corso potrebbe allietare qualche fan.

Tutti i dettagli - e anche qualche aneddoto - a tal proposito, così come molte altre informazioni su Vegeta e su Iacono, saranno disponibili nella nostra intervista esclusiva, che pubblicheremo nei prossimi giorni sulle pagine della sezione Anime di Everyeye.it.

Ricordiamo che attualmente Mediaset sta trasmettendo le repliche della serie fino all'ultimo pacchetto di episodi disponibili, ovvero la terza tornata, fino al numero 76. Non appena avremo qualche ufficialità non mancheremo di aggiornarvi.