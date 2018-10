Dragon Ball Super, gli spoiler del capitolo 41 mostrano un evento molto atteso dai fan

Il capitolo numero 41 della serie manga di Dragon Ball Super sta per essere pubblicato, e a quanto pare Goku, durante il suo combattimento con Jiren, riuscirà a raggiungere una forma straordinariamente potente, come già successo nell'adattamento anime, prendendo il sopravvento nello scontro tra i due potentissimi guerrieri.

Sta per arrivare il momento della pubblicazione del capitolo numero 41 della serie manga di Dragon Ball Super, e pare proprio che i fan potranno assistere ad un momento molto atteso da tutti lor . Infatti, a quanto sembra dagli spoiler coreani, le scan di quest'ultimo capitolo mostreranno Goku che raggiunge il controllo completo della sua forma Ultra Istinto, esattamente come già accaduto nella serie animata.

Dalle tavole sembra che il guerriero saiyan, grazie a questo sostanziale miglioramento delle sue capacità combattive, riesca finalmente a tenere testa al temibile Jiren, riuscendo persino a surclassarlo per un breve periodo. Il membro dei Pride Troopers sembra seriamente frustrato e in difficoltà, con Goku che lo colpisce ripetutamente e resiste sfrontatamente alle sue controffensive. La conclusione del capitolo però, sembra vedere il saiyan esaurire il suo potere e passare nuovamente in svantaggio nei confronti del Grigio.

Date un'occhiata alla galleria e ammirate la nuova strabiliante potenza di Goku!

Dragon Ball Super è un manga opera di Toyotaro, iniziato nel 2015 ed arrivato al suo settimo volume. La casa editrice Star Comics ha iniziato il 26 aprile 2017 la pubblicazione dell'edizione italiana del fumetto. Esiste anche una serie animata omonima, arrivata a 131 episodi e conclusasi momentaneamente, trasmessa in italia da Mediaset. Ricordiamo inoltre che sta per uscire nelle sale l'ultimo lungometraggio dedicato all'universo creato da Akira Toriyama, Dragon Ball Super: Broly, che arriverà il 14 dicembre in Giappone.