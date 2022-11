Dragon Ball Super, Gogeta appare allo stadio: l'eccezionale tifo negli USA

Ormai Dragon Ball è un fenomeno popolare conosciuto in tutto il mondo. I suoi personaggi appaiono ovunque, essendo tutti famosissimi, e non è da sorprendersi se un giocatore di Serie A è stato presentato in stile Dragon Ball. E sempre legato al calcio, c'è un nuovo aneddoto da raccontare a tema.

In California si è tenuta la finale della partita di Major League, il campionato statunitense di calcio americano, che ha visto il Los Angeles Football Club affrontare il Philadelphia Union. Al Banc of California Stadium però tra il pubblico ha iniziato ad apparire una figura molto conosciuta tra tutti i fan di Dragon Ball.

Piano piano, l'aura dorata del saiyan ha iniziato a fare capolino, poi i capelli neri e infine il volto e il resto della sagoma: Gogeta era apparso a tifare per la partita. La coreografia è stata presentata dalla squadra di casa del Los Angeles, a loro dire "per simboleggiare la forza sovrannaturale" di cui sono dotati. E sembra che alla fine abbia funzionato, visto che i LAFC hanno battuto ai calci di rigore i Philadelphia Union.

Il video in basso presente su Twitter ha fatto il giro del mondo. Non è ovviamente l'unica tifoseria che utilizza i personaggi di Dragon Ball Super per esprimere il proprio tifo, come già fece il Paris Saint German.