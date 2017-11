Dragon Ball Super: Gogeta con l'Ultra Istinto? Ce lo mostra una fan art

La modalitàha da poco esordito in: il nostro eroe Goku, infatti, è riuscito a sbloccare questo burst divino nello scontro connegli episodi 109 e 110, ma tanti fan hanno iniziato a immaginare anche altri Saiyan in questo stato.

Se, infatti, qualche tempo fa un fan aveva immaginato Vegeta in Modalità Ultra Istinto, tocca ora alla fusione tra i due protagonisti di Dragon Ball Super: e no, non parliamo di Vegeth, il guerriero nato dall'unione dei due con gli orecchini Potara dei Kaioshin - il quale, peraltro, abbiamo già visto nella saga di Black e Zamasu in versione Super Saiyan Blue.

Ci riferiamo, piuttosto, a un'altra fusione tra i due guerrieri, molto amata dai fan ma che non è mai stata canonica: il suddetto combattente è, ovviamente, il poderoso Gogeta, che esordisce nel film "Dragon Ball Z: Il diabolico guerriero degli Inferi" e in Dragon Ball GT, trasformato in Super Saiyan 4. Sarà difficile, dunque, vedere Gogeta in Dragon Ball Super, ma un fan ha immaginato come sarebbe il guerriero più potente dell'universo in Modalità Ultra Istinto. Piccola nota: peraltro, questa fusione non è mai apparsa in versione "normale" con i capelli neri, ma soltanto trasformato in Super Saiyan di primo livello e Super Saiyan 4.

Voi chi preferite tra Gogeta e Vegeth?