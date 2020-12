Dragon Ball Super: Gogeta entra nel Torneo del Potere in una particolare illustrazione

La Saga del Torneo del Potere di Dragon Ball Super si è ormai conclusa da diverso tempo sia dal fronte anime che dalla controparte cartacea. Da allora, infatti, il manga ha iniziato e concluso l'attuale arco narrativo più longevo dell'opera, la Saga di Molo, ed è in procinto di addentrarsi in una nuova misteriosa minaccia.

Mentre Shueisha e TOEI Animation lavorano silenziosamente al franchise, la community legata al capolavoro di Akira Toriyama continua a supportare l'opera con splendide manifestazioni di creatività, l'ultima delle quali ad opera di un artista di nome ANGEL_IBARRA. L'autore della rappresentazione grafica in questione ha deciso di introdurre all'interno della Saga del Torneo del Potere un personaggio molto apprezzato dai fan della serie, Gogeta.

L'illustrazione, che potete ammirare in calce alla notizia, reinterpreta con lo stile di Dragon Ball Super una delle scene del nuovo film DB Super: Broly in cui la Fusion si prepara alla battaglia contro il Super Saiyan Leggendario. Complice un tratto ricco di ombreggiature e dettagli, assai simile a quello del talentuoso animatore Yuya Takahashi, il disegno dell'artista ha riscosso un notevole apprezzamento nonché sollevato nuovamente l'ennesimo dibattito in merito a quale stile, tra quello di Yamamuro e Shintani, risulti più ideoneo per l'anime.

E voi, invece, quelle delle due versioni preferite? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro riservato in fondo alla pagina.