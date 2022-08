Dragon Ball Super: Gogeta al femminile in questo cosplay unico di Fabibi

Con Dragon Ball Super: Broly hanno fatto il loro debutto nel mondo canonico della serie due personaggi, provenienti da film degli anni '90 appartenenti alla saga Z. Il primo è stato Broly, l'ex super saiyan della leggenda, il secondo invece è stato la fusione tra Goku e Vegeta ma con danza Metamor, il tanto amato Gogeta.

Per ora Gogeta non si è visto ancora nell'anime di Dragon Ball Super o nel manga disegnato da Toyotaro, ma sarà sicuramente soltanto questione di tempo prima che appaia anche in questi altri media. In Broly, Gogeta è comparso in alcune forme, saltando il Super Saiyan God e mostrandosi direttamente in versione Super Saiyan Blue. Grazie al nuovo potere di Goku e Vegeta, anche la fusione ha raggiunto livelli apicali.

Il ritorno di Gogeta ha ovviamente galvanizzato i fan, con qualcuno che ha deciso di vederlo in altre versioni. C'è chi ha creato un cosplay di Gogeta al femminile basandosi su alcune fan-art del saiyan unione di Goku e Vegeta. La cosplayer cilena Fabibi, che spesso ha vestito i panni delle figure femminili di Dragon Ball e Dragon Ball Super, è colei che si è cimentata in questa foto visibile in basso. Giubbino, capelli e pantaloni rispecchiano la fusione, con l'aggiunta soltanto di un top che le copra il seno sotto il giacchetto.