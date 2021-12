Dragon Ball Super, Gogeta Mega Ego Ultra Istinto: la fusione definitiva di Goku e Vegeta

Uno dei punti di forza di Dragon Ball Super è l'enorme community di lettori che caratterizzano il capolavoro di Akira Toriyama. Non mancano infatti le numerose manifestazioni di creatività che proprio gli appassionati dedicano al franchise come originali illustrazioni e non solo.

Negli ultimi capitoli del manga il duo composto da Akira Toriyama e Toyotaro hanno introdotto l'ultima trasformazione di Vegeta, ovvero l'Ultra Ego, tecnica appresa grazie al dio della distruzione Beerus e in netta antitesi all'Ultra Istinto di Goku. Ma come apparirebbe un'eventuale fusione tra i due saiyan ora che hanno appreso queste nuove abilità?

Un artista, un certo reinald, ha provato a rispondere alla domanda attraverso una geniale illustrazione, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia, che reinterpreta con una forma del tutto inedita Gogeta. L'artista ha soprannominato il personaggio "Gogeta Mega Ego Ultra Istinto", un nome piuttosto bizzarro ma comunque lecito dal momento che Toriyama ci ha già abituati a soprannomi del genere.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa particolare forma dell'iconica fusion tra Goku e Vegeta, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro riservato qua sotto.